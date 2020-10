Baroukh Ben-Yigal est en colère. Son fils Amit hy »d a été assassiné par un terroriste au moyen d’un bloc de pierre jeté du haut d’un immeuble et suite à une décision scandaleuse de la Cour suprême, la maison du terroriste a été épargnée et seule la pièce dans laquelle il vivait a été obturée par Tsahal durant la nuit de mardi à mercredi. Le père éploré a révélé mercredi matin que les proches de l’assassin ont déjà réussi à détruire la paroi érigée par l’armée : « A six heures du matin Tsahal a envoyé des photos montrant l’obturation de la chambre du terroriste, et à dix heures du matin, les Palestiniens ont diffusé des photo montrant la paroi déjà détruite ! »

Baroukh Ben-Yigal a lancé un doigt accusateur en direction de la Cour suprême : « Je suis curieux de savoir ce que la présidente de la Cour suprême Esther Hayut permettra à Tsahal de faire. Lorsqu’on veut combattre le terrorisme, alors on combat le terrorisme comme il faut. On ne peut pas attacher les mains de Tsahal derrière le dos. Malheureusement, c’est ce que fait la Cour suprême à Tsahal. On ne peut pas combattre le terrorisme de cette manière ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90