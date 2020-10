Les cérémonies 2020 de commémoration de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Itshak Rabin donneront une nouvelle fois l’occasion de se livrer à de l’incitation contre la droite et contre le Premier ministre. Cette année, le mouvement Shalom Akhshav a décidé de détourner cette commémoration en la transformant en manifestation contre le Premier ministre et en lui donnant le titre « De Kikar Tzion à Balfour » et le sous-titre évocateur et réducteur « Nous n’oublions pas : l’incitation, l’assassinat, la paix ».

Mais l’affiche appelant à se rendre à ce rassemblement présente cette année une « invitée » supplémentaire : « Frederich Ebert Stiftung », une fondation allemande liée au Parti social-démocrate SPD. Cette fois-ci, les choses sont au moins claires : des organisations et fondations étrangères s’ingèrent ouvertement dans la vie politique israélienne, contre le gouvernement et son Premier ministre, et soutiennent tout ce qui peut provoquer un changement de direction politique dans le pays. Toujours dans le même sens.

Le moins que l’on puisse dire est que s’il y a un pays qui devrait s’abstenir de s’ingérer aussi grossièrement dans les affaires israéliennes, c’est bien l’Allemagne. Mais hélas, cette fondation Frederich Ebert, qui a pignon sur rue en Israël, n’est de loin pas la seule institution ou organisation de ce pays qui intervient de la sorte et finance des organisations subversives en Israël, toujours sous l’innocent couvert de « défense de la démocratie, de la justice sociale et droits de l’homme ».

