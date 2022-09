Les attentats sur les routes de Judée-Samarie sont devenus quasi-quotidiens : une voiture au bord de laquelle circulaient des Israéliens a été ciblée par des tirs palestiniens cette nuit sur la route de Hawara, dans la région d’Ariel en Samarie. Au moins quatre balles ont été tirées.

Les occupants de la voiture israélienne n’ont pas été blessés et ont pu poursuivre leur route jusqu’à l’entrée d’Ariel où ils ont rapporté ce qui leur était arrivé. Les soldats sont à la recherche des terroristes.

»Cela faisait longtemps que l’on avait pas assisté à autant d’attentats à l’arme à feu aussi près de lieux d’habitation », a déclaré Yossi Dagan, le président du conseil de Samarie, »Cela signifie que notre force dissuasion s’est affaiblie partout et qu’il y a de plus en plus d’armes qui circulent. Si l’Etat d’Israël ne lance pas immédiatement une opération Rempart 2, ce n’est qu’une question de jours avant le prochain drame ».