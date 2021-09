Des discussions intensives se déroulent actuellement entre responsables politiques et militaires israéliens après l’échec des pourparlers sur la manière de remettre l’argent qatari aux fonctionnaires du Hamas à Gaza. Le Hamas fait tout pour faire capoter un procédé qui l’empêcherait de détourner une partie de ces fonds au profit de ses activités terroristes et de l’enrichissment personnel de ses dirigeants.

Et voilà que réapparaït l’option des « valises de dollars » alors que toutes les autres solutions ont pour l’instant échoué. L’organisation terroriste refuse notanmment que les salaires de ses « fonctionnaires » passe par le même circuit de banques américaines et par l’Autorité Palestinienne, sur lesquelles s’exerce un contrôle plus strict. Le Premier ministre Naftali Benett envisagerait à nouveau cette formule qu’il décriait tant lorsqu’il était dans l’opposition tout comme Avigdor Lieberman, la qualifiant de « versement de rançon ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90