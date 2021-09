Les chiffres continuent à grimper. Le cap des 10.000 nouveaux cas a été à nouevau franchi durant les dernières 24h et le taux multiplication de contamination approche à nouveau de 1 (0,96%). Le nombre de malades dans un état grave est également en augmentation (697) dont 219 sont dans un état critique et 154 sous assistance respiratoire (seul chiffre en légère baisse). Le nombre de personnes décédées durant les dernières 24h n’a pas été communiqué par le ministère de la Santé, en vertu d’une décision politique prise dès le début et destinée à ne pas « noircir l’image ».

Près de quatre mois après l’entrée en fonction du gouvernement actuel la gestion du Corona laisse grandement à désirer alors que son chef, virulent critique du gouvernement précédent, s’était targué de pouvoir régler le problème en quelques semaines…

Photo Yossi Zamir / Flahs 90