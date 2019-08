Un missile balistique de moyenne portée tiré par les milices ‘houthies armées par l’Iran a provoqué un carnage lors d’un défilé militaire à Aden au Yémen. Au moins 40 militaires ont trouvé la mort et des dizaines d’autres ont été blessés. Un haut gradé, le général Mounir al-Yafyi, figure parmi les tués, ont indiqué les sources de sécurité qui ont évoqué des dizaines de morts et de blessés. Ce même jour, plusieurs attaques à la voiture piégée ont fait plus d’une dizaine de tués, notamment des policiers.

L’attaque au missile est la plus meurtrière commise au Yémen depuis novembre 2017, où 15 personnes, la plupart des policiers, avaient péri lors d’un attentat de Daech.

Vidéo:

Photo Wikipedia