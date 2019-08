Après des jours de suspense, la Droite Unie et Otsma Yehoudit ont chacune déposé leur liste devant la commission centrale électorale. A moins d’un coup de théâtre d’ici jeudi à minuit, les deux partis se présenteront séparément aux élections du 17 septembre. Les pressions sur Itamar Ben-Gvir auront duré jusqu’au dernier moment puisque Motti Yogev pour la Droite Unie et David Bittan au nom du Premier ministre se sont rendus à la Knesset pour tenter encore une ultime fois de convaincre Itamar Ben-Gvir d’assouplir sa position et ne pas jeter des dizaines de milliers de voix de droite à la poubelle.

Une candidate surprise dans la liste Otsma Yehoudit: la n°3 sera Dr. Adva Bitton, du yishouv Yakir, maman de la petite Adèle Bitton h »yd, décédée en 2015, deux ans après avoir été très gravement blessée lors d’un accident dû à des jets de pierres.

Dans la soirée, Itamar Ben-Gvir avait déclaré: « La dernière fois, nous avons empêché la formation d’un gouvernement de gauche et grâce à nous, deux membres de l’Union de la droite ont été nommés à des postes ministériels. Il s’agit d’une ingratitude envers nous. Je me suis assis avec Ayelet Shaked, j’ai demandé les places 5 et 8 mais elle m’a proposé les places 8 et 13 ainsi que la vice-présidence de la Knesset au nom de la liste d’union. Mais ce n’était pas sérieux. Il y a eu des éléments dans la Droite Unie qui ont tout fait pour empêcher cette union, je veux notamment parler de Naftali Benett qui a contracté une alliance avec Yaïr Lapid (sic). C’est lui qui a provoqué le clash dans les négociations. J’espère qu’il ne sera pas à l’origine de la formation d’un gouvernement de gauche ».

De son côté, Ayelet Shaked, tête de liste de la Droite Unie a regretté l’échec de ces négociations et a mis la responsabilité sur l’intransigeance d’Itamar Ben-Gvir: « : « Ces élections sont d’une importance cruciale car le gouvernement de droite, qui est souhaité par une majorité de la population, est en réel danger. Face à ce défi, le rav Raphy Peretz, Betzalel Smotritch, Naftali Benett et moi-même avons fait les concessions nécessaires pour créer un grand front de droite uni malgré sa diversité.(…) J’ai voulu, j’ai vraiment voulu que cette union soit le plus large possible. Mais hélas, les efforts n’ont pas eu de succès. Tout le monde n’a pas été capable de s’assouplir. Les gens d’Otsma Yehoudit, malgré nos propositions généreuses qui leur promettaient deux députés, ont chois de ne pas s’unir à nous. C’est leur droit mais je le regrette. Le Likoud essaie de tirer les bénéfices de tout cela, mais la population de droite comprend très bien que pour former un gouvernement de droite sous la direction de Binyamin Netanyahou il faut un grand parti idéologique de droite à ses côtés. Obtenir 61 députés semble aujourd’hui très difficile. Voter pour la Droite Unie empêchera un gouvernement de gauche assemblant le Likoud et Bleu-Blanc ».

Après le dépôt de la liste Otsma Yehoudit, la n°2 de Meretz Tamar Sandberg s’est empressée d’annoncer qu’elle va saisir la commission centrale électorale pour tenter d’invalider cette liste et l’empêcher de se présenter aux élections. « Il n’y a pas de place pour les kahanistes à la Knesset ». Par contre Tamar Sandberg n’est pas dérangée par la présence de députés arabes qui collaborent avec l’ennemi, soutiennent le terrorisme et souhaitent ouvertement la fin de l’Etat juif. Au contraire, elle considère ces individus comme des alliés politiques.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90