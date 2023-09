Le Premier ministre Netanyahou doit s’envoler cette nuit pour New York afin de participer à l’Assemblée générale des Nations Unies, lors de laquelle il doit prononcer un discours ce vendredi. Il rentrera en Israël quelques heures avant Yom Kippour.

En marge de cette assemblée générale, Netanyahou rencontrera le Président américain Joe Biden, qui ne le reçoit pas, pour le moment, à la Maison Blanche.

Il rencontrera également plusieurs chefs d’Etat dont le Président truc, Erdogan, pour la première fois depuis 2016.

Les manifestations hebdomadaires contre le gouvernement n’ont pas eu lieu samedi soir cette semaine, en raison de Rosh Hashana. Ce soir (dimanche), quelques milliers de personnes se sont rassemblées rue Rotschild à Tel Aviv et ont marché ensemble jusqu’à la rue Kaplan. Elles portaient une affiche géante avec la Déclaration d’Indépendance et le slogan: ”La dictature va s’écraser”.

Puis, les manifestants sont montés dans des autobus spécialement affretés pour l’aéroport afin de tenir ”une fête d’au revoir” au Premier ministre.

La police a reçu la consigne de ne pas laisser les manifestants pénétrer dans le terminal, ou de bloquer les voies d’accès à l’aéroport.

Dans l’annonce diffusée par les organisateurs de la protestation, on pouvait lire: ”Cette nuit vers minuit, le dictateur Binyamin Netanyahou va s’envoler pour les Etats-Unis, pour l’Assemblée générale des Nations unies. Avant qu’il ne recontre les manifestants qui l’attendent sur la côte ouest et sur la côte est, nous viendrons lui dire au revoir à l’aéroport et lui rappeler qu’Israël ne deviendra pas une dictature”.

En effet, aux Etats-Unis, une protestation locale s’est organisée à l’occasion de la visite du Premier ministre israélien. La plus grande manifestation est prévue pour vendredi devant le bâtiment de l’ONU, au moment où Netanyahou prendra la parole devant l’Assemblée générale. Les organisateurs promettent qu’il s’agira de la plus grande manifestation jamais organisée en dehors d’Israël.

Demain (lundi), le Premier ministre est attendu à San Francisco pour rencontrer Elon Musk, le directeur de X (anciennement Twitter) ainsi que des cadres de la Silicon Valley. Là aussi, les protestaires promettent d’être présents pour manifester contre Netanyahou.

Les organisateurs des différentes manifestations estiment que Netanyahou fait tout ”pour détourner l’attention de son intention de transformer Israël en dictature. Les combattantes et combattants pour la démocratie aux Etats-Unis promettent qu’ils seront partout où Netanyahou ira, pour lui rappeler qu’Israël restera démocratique et libérale”.

Mardi, les manifestants projettent d’aller encore plus loin. Ils manifesteront sur Times Square mais aussi devant le musée Metropolitan à New York où les chefs d’Etats du monde entier doivent se rendre afin, selon eux, ”que tous ceux qui passent sachent et comprennent bien ce que Netanyahou fomente en Israël”.