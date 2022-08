Après le scandale créé par les propos antisémites qu’il a tenus, Miloon Khotari, un des membres de la commission d’enquête sur l’opération Gardien des Murailles, s’est excusé.

Dans une interview en date du 25 juillet, il avait déclaré: »Nous sommes désemparés face aux réseaux sociaux qui sont largement contrôlés soit par le lobby juif soit par certaines ONG. Beaucoup d’argent y est investi pour tenter de nous discréditer ». Il a été jusqu’à affirmer qu’il n’hésiterait pas à poser la question de la légitimité d’Israël en tant que membre des Nations Unies.

Hier (jeudi) il a donc tenu à présenter ses excuses: »C’était une erreur de ma part de présenter les réseaux sociaux comme s’ils étaient dominés dans leur majorité par un lobby juif. Le choix des mots était erroné, inacceptable et sensible ». Il a ajouté qu’il n’avait pas l’intention de remettre en cause le statut d’Israël en tant que membre des Nations Unies.

Ces regrets interviennent après des condamnations de tout bord, de la part de nombreux Etats membres et du secrétaire général de l’ONU lui-même et après que le Premier ministre israélien a demandé la dissolution de la commission d’enquête à laquelle participe Khotari.

Israël a peu apprécié les excuses de Khotari: »Ses excuses sont une manoeuvre médiocre et peu convaincante ».