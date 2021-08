C’est maintenant officiel : le Premier ministre Naftali Benett sera reçu le 26 août prochain par le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Au-delà du principe de la visite, il sera intéressant de savoir ce que le président américain demandera à Naftali Benett sur le dossier israélo-palestinien et ce que ce le Premier ministre ministre israélien acceptera de céder. Il ne fait pas de secret que l’Administration démocrate préfère largement le gouvernement actuel à celui de Binyamin Netanyahou care elle le considère comme plus malléable du fait de sa composition et de sa direction, et espère donc obtenir de larges concessions en faveur de l’Autorité Palestinienne.

Photo Sraya Diamant / Flash 90