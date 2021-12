Likoud : David Amsallem annonce qui est son candidat pour l’ère post-Netanyahou

Nombreux sont les prétendants à la succession de Binyamin Netanyahou le jour où il quittera la vie politique même s’ils affirment pratiquement tous ne pas remettre en question son leadership actuel et veulent attendre sa retraite politique pour briguer sa succession à la tête du Likoud. Les candidats déclarés s’appellent Yuli Edelstein, Nir Barkat, Israël Katz, Tsahi Hanegbi ou Avi Dichter mais on évoque aussi Amir Ohana ou Miri Regev. Mais jusqu’à présent aucun député du Likoud n’avait encore publiquement apporté son soutien à l’un d’eux. C’est fait.

Dimanche soir, le député David Amsellem était à la section du Likoud de Kiryat Malakhi pour l’allumage de la 8e bougie de ‘Hanoucca. Lors de son intervention, il a apporté son soutien à l’ancien ministre Haïm Katz et a affirmé que c’est lui qui devra un jour diriger le Likoud. Il a expliqué : « Israël a été ministre des Transports durant de nombreuses années, c’est un ‘bulldozer’, et il sera le leader du Likoud après Netanyahou, qu’il vive jusqu’à 120 ans à la tête du pays ».

Parmi les prétendants à la succession de Binyamin Netanyahou, l’un des plus actifs est Nir Barkat. L’ancien maire de Jérusalem, qui n’a pas « grandi » au Likoud et a même fait un séjour à Kadima, tente de combler ce manque d’enracinement par une intense activité politique en Israël comme à l’étranger. Il se prépare avec méthode pour le « jour d’après ». Il est notamment l’auteur d’un programme économique détaillé, d’un plan à long terme pour le développement démographique, économique, politique et touristique de la Judée-Samarie et il est très présent sur le plan de la politique étrangère, notamment face aux Etats-Unis.

Photo Miriam Alster / Flash 90