L’Onu poursuit dans son attitude partiale et outrageante envers Israël. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), censée, d’après ses statuts, « agir conformément aux principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité », établit une distinction indécente entre les victimes des attentats arabes en Israël. Dans un rapport établi sur le nombre de victimes d’attentats anti-israéliens commis depuis 2008, l’OCHA recense 264 Israéliens tués et les répartit ainsi : 123 membres des forces de sécurité, 100 colons et 41 citoyens !! Comble de l’ignominie, cette agence de l’Onu range Eliyahou-David Kay hy »d, assassiné près du Kotel il y a près de trois semaines, parmi les « colons », alors qu’il habitait à…Modiin !

Suite à ce rapport, l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan a adressé une lettre ferme au secrétaire-général de l’Onu Antonio Gutteres, demandant une rectification de ce rapport : « De manière délirante et en violation flagrante des normes du droit humanitaire, un rapport d’une agence de l’Onu établit une distinction parmi les citoyens israéliens en distinguant ceux qu’elle appelle les ‘colons’. Cette distinction est contraire à toutes les normes morales et au droit humanitaire (…) La dernière victime israélienne, Eliyahou-David Kay hy »d, assassiné alors qu’il se rendait à son travail, est répertorié comme ‘colon’ alors qu’il habitait à Modiin, au centre du pays. Cette erreur grossière, alors que son lieu de résidence est mentionné dans tous les médias, fait planer un doute sur la fiabilité des données statistiques de cette agence concernant les victimes, qu’elles soient israéliennes ou palestiniennes (…) Cette distinction entre différentes catégories d’Israéliens fait planer un sérieux doute non seulement sur l’engagement de cette organisation envers les normes du droit international mais elle pose aussi la question inquiétante suivante : l’Onu et les agences qui en dépendent d’elles justifient-elles l’assassinat de sang-froid de Juifs selon leur lieu de résidence ? Le gouvernement israélien ne peut accepter un tel mépris de ses citoyens. La vie de chaque citoyen israélien est importante de manière égalitaire et nous exigeons que l’Onu en fasse de même. Je demande une rectification immédiate de ce rapport pour effacer ce préjudice ».

Photo Marc-Israël Sellem / POOL