Depuis le feu vert annoncé par le conseiller juridique du gouvernement avant qu’il ne quitte ses fonctions, ce sont les opposants à l’accord d’Eviatar qui se sont le plus exprimés, et de manière catégorique.

La cinquantaine de familles qui avaient accepté d’évacuer l’avant-poste de leur propre gré se sont réunies après la décision du conseiller juridique. Elles ont décidé de lancer une campagne publique et d’exiger dans un premier temps du Premier ministre l’installation d’une yeshiva dès dimanche, ce qui aurait dû être fait depuis plusieurs mois selon les termes de l’accord.

La fondatrice du mouvement « Nah’ala », Danièla Weiss, très indulgente et patiente avec le gouvernement depuis sa formation, a déclaré : « Nous ne nous tairons pas et n’aurons de repos tant que la voix de l’étude de la Torah et les cris des enfants ne seront pas à nouveau entendus à Eviatar ». Le président du mouvement et du comité des familles, Tsvi-Elimelekh Sharbef a déclaré : « Ne ne cesserons pas notre combat juste pour revenir à Eviatar. Pendant que les Arabes prennent impunément le contrôle des terres de Judée-Samarie, le gouvernement se doit de respecter ce à quoi il s’est engagé et réhabiliter sans délai le yishouv d’Eviatar ».

Lors de la réunion des familles, Ayelet Schliessel a déclaré : « Nous attendons le moment de revenir. Beaucoup de gens nous appellent et nous demandent quand ils pourront revenir à Eviatar. Nous sommes prêts à revenir y habiter quelles que soient les conditions météorologiques ».

Pour l’instant, le contact avec le lieu est maintenu depuis sept mois avec des événements organisés et une prière de Min’ha le vendredi au portail d’Eviatar.

Photo Flash 90