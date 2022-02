Le Magen David Adom a fait récemment de lui à cause d’une modification des formulaires que doivent remplir les donneurs de sang. A la place de « Prénom du père » et « Prénom de la mère mère », des donneurs ont eu la surprise de voir apparaître « Prénom du parent n°1 » et « Prénom du parent n°2 », selon la terminologie « progressiste » en vogue. Après enquête journalistique, il s’avère qu’il ne s’agit pas d’une politique forcément souhaitée par le Magen David Adom mais d’un deal imposé par le ministre de la Santé Nitzan Horovitz (Meretz). Ce dernier a exigé ce changement majeur comme condition pour qu’il soutienne les intérêts du MDA dans sa lutte contre sa grande concurrente, l’organisation Ihoud Hatzala.

En effet, une loi réunifiant les deux organismes a été adoptée cette semaine par la Knesset, mais dans le cadre de la décision gouvernementale, le ministre de la Santé a tenu à ce que le centre opérationnel commun soit dirigé par le MDA et il a rajouté une petite expression dans le texte qui a pour effet d’accorder la préséance du MDA sur Ihoud Hatzalah lors de leurs interventions sur le terrain: « …en fonction de la disponibilité, de la localisation des équipes par rapport aux appels et de leur niveau de formation« . Le Magen David Adom a toujours affirmé, à tort ou à raison, que les bénévoles de Ihoud Hatzala n’ont pas le même niveau de formation que les siens. Cette petite expression rajoutée dans la loi permettra ainsi au MDA de ne pas toujours faire appel aux bénévoles du Ihoud Hatzala !

Le MDA avait adopté une attitude assez rigide en refusant à des donneurs religieux de pouvoir remplir des formulaires traditionnels.

Photo Yossi Zamir / Flash 90