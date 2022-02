Le ministre des Affaires étrangères se dresse contre la régularisation éventuelle de l’avant-poste d’Eviatar. Après la validation par l’ancien conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit, Yaïr Lapid a écrit une lettre ferme au Premier ministre Naftali Benett l’avertissant que la régularisation d’Eviatar « pourrait porter atteinte aux relations avec les Etats-Unis et entraîner une forte réaction de la communauté internationale ». Le Premier ministre d’alternance va plus loin en révélant que « des responsables américains » ont déjà averti des conséquences d’une telle régularisation.

Dans sa lettre, Yaïr Lapid écrit notamment : « Toute démarche dans la direction de l’application de l’accord conclu, qui, je le rappelle, s’est fait sans concertation avec moi et contre mon avis, y compris l’annonce sur le statut des terrain comme étant terres domaniales, pourra entraîner des conséquences diplomatiques graves et une atteinte à nos relations extérieures, et en premier lieu avec les Etats-Unis. Ceci a été clairement exprimé par l’Administration américaine aux niveaux les plus élevés ».

L’ambassadeur des Etats-Unis Thomas Naides est très impliqué en coulisses pour tout ce qui se passe, tant face au ministre de la Défense Benny Gantz que du ministre des Affaires étrangères, et il transmet les consignes de Washington.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90