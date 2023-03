Tsahal dans une opération conjointe menée à Djénine avec le Shabak et le commando policier Yamam ont éliminé aujourd’hui le terroriste qui avait assassiné Hallel et Yaguel Yankv, z »l.

Trois autres terroristes ont été éliminés lors de la même opération.

Sur les réseaux sociaux des films ont été diffusés par les Palestiniens. On y voit des véhicules lourds de l’armée entrer dans Djénine.

Les combattants ont encerclé la maison dans laquelle étaient retranchés les terroristes. Après des échanges de coups de feu, quatre terroristes ont été tués dont l’assassin de Hallel et Yaguel.

Parallèlement les enfants du terroriste ont été arrêtés à Naplouse.

Shalom et Esty Yaniv, les parents de Hallel et Yaguel ont réagi à l’annonce de l’élimination de l’assassin de leurs enfants: » Nous avons reçu pendant Pourim la nouvelle de l’élimination du terroriste. Nous remercions les forces de sécurité qui ont agi jour et nuit pour le retrouver. Un poids nous a été enlevé lorsque nous avons appris qu’il avait été éliminé et non arrêté. Malgré la douleur nous sentons Dieu à nos côtés, Il nous guide et nous sommes reconnaissants que le jour de Pourim, le deuil se soit transformé en joie, nous avons ressenti une petite consolation avec l’élimination du terroriste ».