L’agence internationale de notation de crédit, Moody’s, a mis en garde en Israël contre les retombées éventuelles de la réforme judiciaire si elle venait à passer.

»Les réformes proposées sont susceptibles d’affaiblir les institutions et d’influencer négativement le profil de crédit de l’Etat », a estimé l’agence. »Sur le plus long terme, les changements dans le système judiciaire peuvent nuire au fort potentiel de croissance économique d’Israël et augmenter les risques géopolitiques.

« Nous ne nous attendons pas à ce que les réformes aient un impact économique significatif à court terme. Cependant, la volatilité de la monnaie, qui a augmenté depuis la présentation des réformes, peut ralentir la baisse prévue de la pression inflationniste. L’incertitude peut également retarder les décisions d’investissement. , si la réforme affaiblit l’attractivité d’Israël comme lieu d’investissement, cela peut nuire au potentiel de croissance de l’État et, finalement, changer notre vision de la force économique de l’État.

Le secteur de haute technologie est devenu le principale moteur de croissance de l’économie, qui représente 49% de l’exportation totale et produit environ 15% du PIB en 2022. Il s’agit également d’une source d’investissement étranger direct, avec un investissement en capital-risque qui s’élevait à 15,5 milliards de dollars en 2022 ».

L’agence conclut sa mise en garde: »Suivant nos estimations, les réformes judiciaires proposées risquent d’affaiblir les institutions et l’administration de l’Etat si elles étaient appliquées dans leur intégralité ».

Il convient de noter qu’il s’agit d’un événement inhabituel car l’agence de notation de crédit n’informe généralement pas les investisseurs avant la date de publication de la notation. Cela pourrait signifier que si la réforme était votée, Moody’s baisserait la notation d’Israël.

Rappelons que la semaine dernière, l’agence de notation Fitch a maintenu la note A+ à Israël.