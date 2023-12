Un sondage de l’institut Washington pour la politique au Moyen-Orient montre que 96% des Saoudiens sont pour une rupture des relations entre tous les pays arabes et Israël.

Cependant, les leaders saoudiens, eux, émettent un tout autre son de cloche. Il convient de rappeler que les attaques du 7 octobre ont été lancées alors que le processus de normalisation des relations entre Israël et l’Arabie Saoudite était sur de bons rails et que ces massacres lui ont porté un coup d’arrêt.

Il semblerait que les dirigeants de la monarchie en aient été agacés. Pour eux, le Hamas nuit à l’Arabie Saoudite et à ses intérêts et c’est la raison pour laquelle, elle n’affiche pas un soutien franc et massif au mouvement terroriste.

D’après un éditorialiste du journal Al-Arab édité à Londres: ”Le Hamas a remis en cause les efforts importants qu’avait faits l’Arabie Saoudite pour la paix et la stabilité dans la région et créé un nouvel environnement favorable à l’extrêmisme religieux que l’Arabie Saoudite tentait de faire disparaitre”.

D’ailleurs, la presse saoudienne est beaucoup plus incisive lors de ses interviews des chefs du Hamas, que certains médias d’autres pays arabes comme le Qatar.

Ainsi, une des journalistes de la chaine Al Arabia n’a pas hésité à faire remarquer à Khaled Meshaal que les attaques du 7 octobre étaient insupportables parce qu’elles s’en prenaient à des civils: ”Allez-vous présenter des excuses pour ce qu’il s’est passé le 7 octobre? Vous dites que c’est un acte de résistance légitime mais ce que les gens ont vu sur leur écran en Occident c’est le Hamas qui s’en prenait à des civils”, lui a-t-elle lancé.

Un autre journaliste saoudien a déclaré publiquement que le Hamas ”prenait en otages” les enfants palestiniens, les jeunes qui le suivent aveuglément.

Enfin, autre signe de l’absence de solidarité totale avec le Hamas en Arabie Saoudite: le fait que le royaume, à l’inverse d’autres pays arabes, n’a pas décrété de journées de deuil pour les morts dans la Bande de Gaza, n’a annulé aucun événement, a tenu ses festivals comme prévu et a même fêté sa nomination pour l’organisation de l’Exposition universelle 2030.