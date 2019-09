Les forces spéciales américaines, néerlandaises et israéliennes sont en train de tester la trottinette fabriquée par l’israélien DSRaider, une trottinette électrique spécialement destinée aux militaires. La police américaine est également intéressée par la trottinette électrique. DSRider, qui a lancé la EZRaider HD4 pour l’armée, n’a toutefois pas encore prévu de développer une version du DSRaider pour une utilisation dans les zones urbaines.

LE PLUS. SELON ACTUJ. Quatre nouveaux DSRaider équiperont prochainement les policiers sur des terrains délicats. L’engin avait fait forte impression lors du dernier salon Eurosatory. Sorti des usines de la société israélienne DSRaider, ce quad du même nom devrait prochainement améliorer les performances des policiers israéliens. Selon le site spécialisé Israel Defense, la Police israélienne s’est récemment équipé de quatre exemplaires de ces engins dont la version civile connaît un certain succès aux Etats-Unis. Ces véhicules tactiques serviront lors des patrouilles en ville ou lors d’opérations de contrôle aux frontières du pays. Les potentialités du DSRaider ont ainsi pu être testées in real life ces dernières semaines, face aux cerfs-volants envoyés par le Hamas derrière les limites du territoire israélien.

BulgarianMilitary.com/Arie Egozi