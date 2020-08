Un nouveau lobby a été créé et inauguré mardi à la Knesset : le lobby du « Tanakh' » (Bible). Il sera présidé par le député Uzi Dayan (Likoud). A la cérémonie d’inauguration ont notamment assisté le Grand rabbin d’Israël rav David Lau, le président de la Knesset Yariv Levin, la lauréate du Concours biblique international 2020 Ruth Cohen et les députés qui feront partie de ce lobby, qui ne sera pas vraiment un « groupe de pression » mais plutôt un vecteur de promotion de la connaissance biblique.

Dans son intervention, son président Uzi Dayan a exprimé le voeu d’agrandir le nombre et d’élargir le spectre des personnes qui étudieront le Tanakh’. Pour cela, le lobby organisera chaque deux mois un événement majeur d’étude biblique sur le plan national, en ivrit mais aussi un événement international en anglais. Mais ce qui semble le plus important encore est la volonté de ce groupe de favoriser le tourisme biblique pour le public israélien comme pour le public étranger, notamment les jeunes, avec des visites des sites recensés dans la Bible, rien de mieux pour mettre en lumière le lien ombilical entre le peuple juif et le pays d’Israël.

Les activités de ce lobby seront accompagnées par la Société pour la connaissance biblique (créée par David Ben Gourion) et le Fonds « Shalom Yerushalaïm ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90