Sur demande du ministre de la Défense Benny Gantz et du ministre des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy, Israël a proposé de l’aide médicale et humanitaire au Liban après la terrible explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth. La demande israélienne a été faite par le biais de tiers militaires et diplomatiques internationaux. D’après un dernier bilan annoncé par le ministère libanais de la Santé l’explosion aurait fait plus de 50 morts et au moins 2500 blessés. De son côté, le porte-parole de Tsahal en langue arabe Avihaï Edery a enjoint le gouvernement libanais à accepter l’aide israélienne : « Israël à une solide expérience en ce domaine et a prouvé lors d’innombrables missions humanitaires à travers le monde depuis des années. Il est temps de mettre les conflits de côté ».

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90