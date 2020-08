Dans une allocution à la nation, le président libanais a expliqué que l’explosion qui s’est produite dans le port de Beyrouth était due à une quantité de 2700 tonnes de nitrate d’ammonium entreposées depuis six ans sans réelles conditions de sûreté. Il faut savoir que ce produit est destiné à être employé comme engrais chimique mais il entre aussi dans la fabrication d’explosifs…

Le dernier bilan mardi soir était d’au moins 80 morts et près 4000 blessés. L’état d’urgence a été décrété à Beyrouth pour une durée de deux semaines et une commission d’enquête a été nommée pour déterminer les causes de ces explosions. Elle dispose de 48h pour rendre son rapport. Le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a averti lors d’une allocution télévisée que « les responsables de cette catastrophe devront payer le prix ». Il a également déclaré : « Il est inadmissible qu’une cargaison de nitrate d’ammonium aussi importante soit présente depuis six ans dans un entrepôt, sans mesures de précaution. C’est inacceptable et nous ne pouvons pas nous taire sur cette question ».

Le leader de la communauté druze libanaise pose la question : « A qui appartient cette immense quantité de matière explosive et pourquoi est-elle restée entreposée aussi longtemps dans le port de Beyrouth ? »…

Photo commons-wikimedia