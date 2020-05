LPH New a eu le privilège de rencontrer à Tel-Aviv une jeune femme exceptionnelle, Inna Braverman, co-fondatrice de Eco Wave Power, une entreprise israélienne qui a trouvé un moyen de convertir en électricité l’énergie des vagues de l’océan. Eco Wave Power est reconnue mondialement dans le domaine de l’énergie et du développement durable.

Son engagement et ses idées lui ont valu de figurer dans la liste des 100 individus les plus influents du monde selon medium.com, aux côtés de Mark Zuckerberg et Elon Musk.



Inna Braverman, vous êtes née en Ukraine au moment de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, et vous êtes une miraculée, car à l’âge de deux semaines vos parents vous ont sauvé la vie in extremis, alors que vous étiez en arrêt respiratoire.

Comment à partir de ce traumatisme de votre enfance, en êtes-vous arrivée à devenir ce que vous êtes aujourd’hui ?

Tout le monde n’a pas une seconde chance dans la vie, et quand vous l’avez eue, vous voulez en faire quelque chose de grand.

Le fait est que je suis passée à côté de la mort clinique.

Ma mère est infirmière et s’est précipitée sur le berceau pour m’aider. Elle a effectué une réanimation bouche à bouche et l’ambulance est arrivée juste à temps. Et j’ai survécu. Par la suite, ma sœur et moi avons eu des complications physiques préoccupantes, des malaises, des évanouissements…

J’ai grandi avec cette histoire maintes fois racontée, et plus je l’entendais, plus je comprenais que mon destin était particulier.

Y a-t-il encore une communauté juive importantes en Ukraine ?

Il y en a beaucoup moins suite à la deuxième guerre mondiale bien sûr qui a été fatale pour les Juifs, mais aussi à un antisémitisme qui n’a jamais totalement disparu. Lorsque nous étions enfants, il arrivait que des gens appellent à la maison pour dire « juifs, allez-vous-en » et d’autres menaces du même type. Alors nous avons quitté l’Ukraine pour Israël, j’avais quatre ans et ma sœur huit ans…

…Par quel itinéraire en êtes-vous arrivée à créer votre entreprise Eco Wave Power ?

J’avais terminé l’université (Sciences politiques et littérature anglaise) à l’université de Haïfa.

J’ai travaillé un an comme traductrice anglais-hébreu, mais j’avais envie de travailler dans les énergies renouvelables, et je ne savais pas vers où m’orienter.

Un jour, à une grande fête autour d’une piscine, j’ai rencontré mon associé, David Leb.

Nous avons commencé à en discuter et à échanger nos idées, et c’est ainsi qu’en 2011 est née notre entreprise, Eco Wave Power, dont la technologie produit de l’énergie houlomotrice.

Est-ce que c’était une idée novatrice, ou cela existait déjà ?

C’est une idée qu’on essaye de développer depuis de nombreuses années mais notre concept est tout à fait unique. C’est un autre mécanisme. Nous avons été capable de résoudre les problèmes et les difficultés rencontrées par nos concurrents…

Lire la suite …

https://www.cafeyn.co/fr/publication/lph-new/21596980

LPH NEW, dès lundi 25 mai chez vos distributeurs.

Contact : direction.lph@gmail.com