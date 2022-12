Les Juifs de Kiryat Arba Hevron n’oublieront jamais cette nuit de shabbat Vayetsé, il y a 17 ans, le 11 kislev. Les soldats qui assurent la sécurité des fidèles qui vont prier de Kiryat Arba à la Mearat Hamahpela, tombent dans un guet-apens tendu par des terroristes arabes. Venus leur porter secours, les volontaires de la kitat konenout (sécurité civile du yishouv) sont eux aussi pris au piège dans ce »Tsir Hamitpalelim », cette ruelle très étroite devenue tristement célèbre, cette nuit-là. Douze Israéliens, membres des différentes forces de sécurité, sont tués. Le choc est immense.

Parmi les victimes se trouvait Itshak Bouaniche, né à Paris. Il était marié et père de 7 enfants. Sa mère, Bellina, a écrit un livre à sa mémoire, Mon fils ce héros au sourire si doux. Dès son arrivée en Israël en 1980, il s’est engagé à l’armée. Comme il avait plus de 24 ans, il n’a effectué que 4 mois de service militaire.

Après son mariage, il a vécu un temps à Tekoa avant de s’installer à Kiryat Arba. Il y est devenu responsable de la sécurité et a créé le groupe d’intervention civile, la kitat konenout.

Bellina avait raconté pour LPH cette soirée terrible où son fils a perdu la vie: »Le vendredi soir, trois terroristes se sont introduits dans Hevron et ont attaqué des gardes-frontières. L’alerte a été lancée, l’armée et la kitat konenout étaient sur le pied de guerre. Le groupe d’intervention d’Itshak a réussi à intercepter un des terroristes à l’entrée sud de Kiryat Arba. Ensuite les deux terroristes restant ont réussi à tenir face à l’armée et aux volontaires de la kitat konenout pendant quatre heures! Cette résistance s’explique tout d’abord par le fait que l’officier de Tsahal, le colonel Dror Weinberg, a été parmi les premiers à être tués. Pendant quelques minutes, les soldats se sont donc retrouvés sans commandement. Itshak a pris le commandement jusqu’à l’arrivée d’un nouvel officier. D’autre part, les terroristes s’étaient séparés et tiraient de deux directions différentes. En raison de la nuit et de la configuration des lieux, il était très difficile de les localiser. En revanche, les soldats et les hommes de la kitat konenout étaient bien identifiables puisque les phares de la jeep de l’armée étaient restés allumés pendant plusieurs minutes. Itshak a fini par repérer un terroristes sur sa droite, il a tiré et a aussitôt été tué par le second terroriste qui était sur sa gauche ».

Les terroristes ont fini par être éliminés mais le bilan dans les rangs israéliens est dramatique: 12 morts et 14 blessés dont certains portent les séquelles jusqu’à aujourd’hui.

Itshak, ainsi que deux autres membres de la kitat konenout qui ont été tués ce soir-là, a reçu un prix du Chef d’Etat-major à titre posthume.

Suite à cet attentat, Tsahal a repris le contrôle de Hevron, qui avait été transféré à l’Autorité palestinienne.