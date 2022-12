Après le Bahreïn hier, le Président Herzog a atterri aujourd’hui aux Emirats arabes unis où il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, à sa descente de l’avion.

Le Président Mohamed Ben Zayed a ensuite reçu son homologue israélien lors d’un congrès sur l’espace. Les deux chefs d’Etat se sont entretenus sur les opportunités de l’économie spatiale globale.

Le Président Herzog a prononcé une allocution dans laquelle il a insisté sur l’importance de la coopération internationale dans le domaine spatial: »Alors que l’humanité regarde les étoiles, je souhaite ramener cette discussion sur terre ; parce que je crois que la plus grande promesse de l’exploration spatiale réside non seulement dans les découvertes de planètes lointaines, mais aussi dans la redécouverte de notre potentiel de collaboration, ici sur la planète bleue, comme nous l’appelons. On dit souvent que lors des missions spatiales internationales, le premier jour, les astronautes pointent vers leur pays ; le deuxième jour, ils pointent vers leurs continents, et le troisième jour, ils ne sont conscients que d’une seule Terre. À des centaines de kilomètres au-dessus des terres, les frontières disparaissent et sont remplacées par une conscience intense que nous partageons tous une seule Terre, que nous avons tous le devoir commun de préserver. Et tout comme les frontières disparaissent lorsque la Terre est vue d’en haut, nous devons travailler ensemble au-delà de ces divisions, pour lutter contre la crise climatique – une menace pour nous tous. Il ne fait aucun doute qu’à l’avenir, le destin de l’humanité dépendra de l’espace extra-atmosphérique. Mais dans l’immédiat, la valeur ultime des technologies spatiales réside dans la sauvegarde de la planète que nous avons déjà. Je suis fier de l’étroite coopération d’Israël avec la NASA, l’Agence spatiale européenne et nos homologues en France, en Italie, en Allemagne, au Japon, au Brésil et dans de nombreux autres pays. Mais je suis particulièrement fier de l’évolution de notre partenariat spatial avec les Émirats arabes unis. Nos deux pays conduisent avec audace notre région vers de nouvelles frontières spatiales et marquent l’histoire de leur empreinte ».

Herzog a ensuite cité l’exemple du projet israélo-français du satellite Vénus qui fournit les données nécessaires aux recherches conjointes entre Israël et les Emirats. « Le satellite Vénus a fait le tour de la Terre en surveillant de près la végétation dans les forêts, les terres cultivées et les réserves naturelles, et a renvoyé des images multispectrales. Les agences spatiales israélienne et émiratie financent désormais une analyse conjointe de ces données par des scientifiques israéliens et émiratis, ce qui nous aidera à mieux comprendre notre environnement mondial et à collaborer sur de nouvelles solutions pour protéger les poumons verts de notre planète ».

Le Président israélien a insisté sur la nécessité pour l’avenir de la planète, de poursuivre et d’approfondir cette coopération. Il a évoqué l’importance d’éduquer les générations futures dans ce domaine. « En Israël, nous avons introduit le programme TEVEL, auquel participent déjà des lycéens de tout le pays, juifs et arabes. Ils construisent, testent et lancent des nanosatellites dans l’espace, puis les utilisent pour collecter des données et mener des expériences. Israël invite tous les pays ici présents à travailler avec nous pour étendre ce programme aux niveaux régional et international. Ensemble, nous mettrons à profit la créativité collective, le génie et l’émerveillement de notre jeunesse. Et je voudrais vous inviter tous à participer à cette incroyable aventure ».

Les présidents Ben Zayed et Herzog se sont ensuite entretenus en tête à tête. Le Président israélien a remercié son hôte: »Deux ans après la signature des Accords d’Abraham, nous avons vraiment décollé. Nous devons maintenant atteindre une altitude de croisière, ce qui signifie améliorer encore plus nos relations, les renforcer et amener davantage de nations à bord. Merci beaucoup pour votre hospitalité. »

Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a déclaré : « Merci beaucoup, monsieur le président, d’être venu dans votre deuxième maison. Cela signifie vraiment beaucoup pour nous. C’est une nouvelle relation et nous essayons de construire un pont très solide dont nous sommes tous les deux fiers. Les accords d’Abraham atteignent leurs objectifs, nous en sommes donc très fiers ».