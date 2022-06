Les attaques violentes contre le personnel médical se multiplient ces derniers mois.

Hier, une médecin de famille a été attaquée à coups de marteau par un patient d’une trentaine d’années, originaire de Beer Yaakov. Elle a été blessée à la tête et a un bras cassé.

Son agresseur a été placé en soins psychiatriques et il est soupçonné de tentative d’homicide.

Des agressions contre le personnel médical ont lieu très fréquemment depuis quelques temps. Ainsi, il y a trois semaines, un patient s’en est pris à un médecin urgentiste et lui a cassé ses lunettes ou encore, il y a un mois des proches d’une victime d’un accident de la route, originaires de Jérusalem Est, ont vandalisé le matériel de l’hôpital Hadassah du Mont Scopus et s’en sont pris au personnel.

Ce ne sont que quelques exemples d’un quotidien qui devient de plus en plus violent et stressant pour les médecins, les infirmières et les employés des hôpitaux et des caisses de maladie.

Il y a un mois, ils s’étaient mis en grève et demain (jeudi), ils entameront un nouveau mouvement social de deux jours pour alerter sur la situation et exiger plus de protection.

Le directeur du ministère de la Santé, Nahman Ash, a convoqué aujourd’hui une réunion d’urgence pour évoquer le sujet au sein de son administration.

A cela s’ajoutent les menaces que reçoit régulièrement la responsable de la Santé publique, Dr Sharon Elroy Preiss, depuis le début de l’épidémie du Corona. Elle est encore aujourd’hui sous protection rapprochée, faisant régulièrement l’objet d’insultes et d’intimidations.

Le chef de la Histadrout, Arnon Bar David, a indiqué soutenir le mouvement du personnel médical. Il a affirmé que si des décisions concrètes n’étaient pas prises immédiatement, la Histadrout décréterait une grève de 10 jours dans tout le secteur public afin de dénoncer les violences à répétition dont sont victimes tous les employés de la fonction publique.