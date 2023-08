Patricia Hassoun a fondé Dor Hadash. En partenariat avec l’Agence juive, cette association accueille les nouveaux arrivants dans la ville de Haïfa, qui gagne à être connue. (Les olim sont assistés dans leurs démarches notamment pour trouver un logement, un travail et gérer un budget.)

Dor hadash, programme d’un an, s’adapte au besoin de chacun et cela avant même l’arrivée en Israël. Que le processus d’intégration commence, se déroule ou soit achevé. Aux côtés de Patricia Hassoun qui explique le travail opéré par l’association, Pinhas Bayles nouvel immigrant, a bénéficié du programme et nous parle de son expérience et des nouvelles directions de sa vie.