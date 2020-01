Noam Shalev, israélien de 57 ans en voyage d’affaires à Stockholm n’oubliera jamais la rencontre qu’il y a faite. Alors qu’il allait régler sa note dans le restaurant où il venait de manger, la serveuse, voyant sa carte de crédit lui a demandé d’où il venait. Lorsqu’il a prononcé le mot « Israël », la jeune fille est restée bouche bée, a commencé à trembler et ses larmes ont commencé à couler avant qu’elle ne s’en aille vers les cuisines.

Noam, sachant que les Israéliens ne sont pas particulièrement bien vus en Suède, prit peur et préféra quitter rapidement l’établissement d’autant plus que la serveuse avait un physique moyen-oriental. C’est au moment où il atteignait la rue que la jeune fille réapparut accompagné d’une autre jeune fille. Les deux pleuraient. Avant qu’il ne s’enfuie, il se rendit compte que les deux jeunes filles n’avaient finalement pas l’air hostile. La jeune serveuse lui dit alors qu’elles sont d’origine syrienne et ayant vu pour la première fois un Israélien de sa vie elles voulaient juste lui dire… »Merci! »

Ces deux jeunes filles étaient deux soeurs réfugiées syriennes. Elles lui ont alors raconté qu’il y a quelques années, leur maman était tombée très gravement malade. Au beau milieu de la nuit un véhicule l’avait emmenée à la frontière israélo-syrienne d’où elle avait été transportée à l’hôpital Ziv de Safed. Après trois semaines, leur maman avait eu la vie sauve et était retournée guérie en Syrie.

L’une de deux soeurs appela alors leur maman au téléphone, et Noam se retrouva soudain en conversation en anglais, arabe et allemand avec une femme émue aux larmes à l’autre bout. La maman lui demanda: « Je veux juste vous demander une chose que vous disiez merci à tous vos frères en Israël parce que c’est grâce à eux que mes filles ont encore leur maman! »

Cette femme avait été admise en Israël dans le cadre de l’Opération « Bon Voisinage » mise en place par Tsahal qui a permis à des centaines de civils syriens blessés ou malades d’être soignés et souvent sauvés dans les hôpitaux israéliens.

Photo porte-parole Tsahal.