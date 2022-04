»J’ai essayé l’union », a déclaré Idit Silman ce matin. La présidente de la coalition, députée du parti Yamina, a annoncé ce matin qu’elle quittait la coalition sur fond de différends idéologiques.

»Pour moi qui viens du monde du bien et du partage, j’ai beaucoup travaillé pour la coalition actuelle. A mon grand regret, je ne peux pas contribuer à porter atteinte à l’identité juive de l’Etat d’Israël et du peuple d’Israël. Vous ne savez pas tout, parce que j’ai agi discrètement. Je ne peux plus continuer comme ça en raison des valeurs du monde duquel je viens. Je quitte la coalition et je continuerai à essayer de convaincre mes amis de retourner à la maison et de constituer un gouvernement de droite. Je sais que je ne suis pas la seule à ressentir cela ».

Elle a poursuit en insistant sur la raison principale qui l’a poussée à prendre cette décision: »L’identité juive de l’Etat d’Israël est la base de notre droit d’existence ici, c’est notre coeur, le sens de notre présence. L’atteinte, sans aucune considération pour le public et pour les valeurs que je représente est, pour moi, une ligne rouge. Nous pouvons constituer un autre gouvernement déjà dans la Knesset actuelle ».

Par cette décision, Idit Silman signe la fin de la majorité à la Knesset pour la coalition qui ne dispose plus que de 60 députés sur 120. Le Premier ministre a chamboulé son emploi du temps du jour et convoqué une réunion pour examiner l’avenir de son gouvernement.

L’opposition s’est félicitée de la démission de Silman. Binyamin Netanyahou a publié un message dans lequel il lui affirme que le camp national l’accueillera bras ouverts.

Silman a pris cette décision sans en informer Naftali Bennett. D’après les informations d’Amit Segal, Binyamin Netanyahou n’en avait pas connaissance non plus.