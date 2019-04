Le vaisseau spatial israélien Beresheet a effectué avec succès une manœuvre autour de la lune lundi matin, quelques jours seulement avant « l’atterrissage » lunaire prévu le jeudi 11 avril, environ un mois et demi après son lancement le 22 février, heure d’Israël à Cap Canaveral, en Floride.

La semaine dernière que Bereshit a exécuté une manœuvre compliquée, elle a réussi à effectuer un saut qui a permis à la sonde de passer d’une orbite autour de la Terre à une orbite autour de la lune. La sonde spatiale israélienne doit à présent réaliser des manœuvres pour ralentir et effectuer des orbites de plus en plus petites autour de la lune avant de tenter un alunissage le 11 avril dans la Mer de Sérénité.

Selon SpaceIL et Israël Aerospace Industries, Beresheet s’est servi de ses moteurs pour réduire la distance de la lune et amorcer son alunissage. Elle aurait effectué une manœuvre à 07h48 pour abaisser son altitude afin de se préparer. Pendant la manœuvre, les moteurs ont fonctionné pendant environ 36 secondes et la quantité de carburant consommée a été d’environ six kilogrammes. La manœuvre a permis de réduire la distance de la sonde par rapport à la lune à seulement 211 kilomètres. Ainsi Beresheet est actuellement sur une orbite elliptique située entre 211 et 467 kilomètres d’altitude autour de la lune.

