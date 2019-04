Photo Yonatan Sindel – Flash 90

Le président américain – sans doute soulagé – a appelé Binyamin Netanyahou depuis son avion Air Force One pour le féliciter de sa victoire aux élections. « Votre victoire est un bon signe pour l’avancée vers la paix », lui a-t-il notamment dit. Plus tard, le président américain a confié sur Twitter son plaisir et son émotion d’avoir vu des drapeaux portant son nom brandis lors du discours de Binyamin Netanyahou devant ses partisans.

Binyamin Netanyahou a remercié Donald Trump pour son soutien à Israël et pour sa fermeté face à l’Iran et aux Gardiens de la Révolution. Les deux dirigeants ont convenu de continuer à travailler ensemble dans les années qui viennent pour resserrer encore davantage les liens entre les Etats-Unis et Israël.

Photo Avi Ohayon / GPO