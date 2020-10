La ministre de l’Intégration et de l’Alya Penina Tamano-Shatta s’est réjouie de la décision prise à l’unanimité par le gouvernement de faire monter en Israël deux mille Juifs qui attendent encore en Ethiopie. Elle a remercié le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur et le ministre des Finances d’avoir permis cette opération qui s’effectuera dans quelques jours. « Il s’agit d’une excellente nouvelle pour des milliers familles qui sont déchirées entre les deux continents ». La ministre a précisé que les premiers à être amenés en Israël seront les jeunes dont les parents se trouvent déjà en Israël. « Il s’agit d’une opération de sauvetage de vies à un moment où les prix de la nourriture en Ethiopie grimpent en flèche et que la famine pointe » a souligné Penina Tamano-Shatta qui a souhaité que les camps de transit à Addis Abeba et dans la région du Goundar ferment définitivement leurs portes et que tous les candidats à l’alya puissent bientôt monter en Israël.

Photo Michal Fattal / Flash 90