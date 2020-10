« Arrangement entre orthodoxes » : le gouvernement a entériné la nomination d’Itshak Cohen (Shass) comme nouveau ministre du Logement et de la Construction. Il remplacera sur le plan formel Yaakov Litzman, démissionnaire, mais qui revient par la petite porte…en devenant vice-ministre du Logement et de la Construction avec statut de ministre. Mais d’après un accord conclu entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et Yaakov Litzman, c’est ce dernier ainsi que que les hauts-fonctionnaires du ministère qui seront les acteurs principaux. Après la démission de Litzman, le Premier ministre avait demandé à ce que les quatre principaux hauts-fonctionnaires du ministère restent en place. Par ailleurs, Itshak Cohen devient également ministre au sein du ministère des Finances, subordonné au ministre des Finances Israël Katz ! Allez comprendre un tel imbroglio!

Au sein de Yahadout Hatorah, les critiques sont nombreuses envers Yaakov Litzman, accusé d’avoir cédé le poste ministériel à un membre de Shass sans en référer auparavant à qui que ce soit dans le parti.

Yaakov Litzman avait démissionné du gouvernement il y a un mois pour protester contre la décision de fermer les synagogues durant les fêtes. Il avait déclaré avec assurance : « Il va falloir vous habituer à ne plus voir le nom ‘Litzman’ à côté du mot ‘ministre' ».

Personne n’a eu le temps de s’habituer…

Par ailleurs, Benny Gantz a nommé Orit Farkash-HaCohen au ministère du Tourisme en remplacement d’Assaf Zamir qui a démissionné. C’est Michaël Bitton, vice-ministre de la Défense qui prendra également sur lui le ministère des Enjeux stratégiques tenu jusqu’à ce jour par Orit Farkash-Hacohen.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90