Le Premier ministre Naftali Benett a convoqué vendredi matin une séance d’urgence concernant l’intrusion en Israël du nouveau variant du Corona venu d’Afrique du Sud. Il a indiqué que ce variant se propage encore plus rapidement que le variant Delta et que le ministère de la Santé est en contact avec son homologue sud-africain pour obtenir plus d’information sur ce virus, notamment sa vitesse de propagation, sa résistance au vaccin, son effet sur les enfants et sa dangerosité. Le Premier ministre n’a pas caché son inquiétude et a annoncé que le gouvernement agira vite, notamment pour ce qui concerne l’aéroport Ben-Gourion. Il a conclu en parlant d’une « situation d’urgence ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90