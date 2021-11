Dans le gouvernement Benett-Lapid, l’aile gauche prend régulièrement des initiatives diplomatiques en fonction de ses orientations idéologiques. Dernière en date, les ministres travaillistes ont rencontré jeudi quelques dizaines d’ambassadeurs étrangers à Tel-Aviv. La secrétaire-générale du parti Meirav Michaeli a expliqué qu’une telle rencontre n’avait pas eu lieu depuis deux ans non pas à cause du Corona mais parce que « le Parti travailliste s’est renouvelé depuis et est devenu une véritable force libérale et progressiste en Israël ».

Le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev a donné du baume au coeur des diplomates en déclarant que « contrairement au gouvernement précédent, celui-ci, qui est de ‘centre-libéral’ ne fermera pas la porte à la solution de deux Etats ». Très fier, il a rajouté : « Il y a un an, nous avions un gouvernement qui a failli annexer la Rive occidentale et a presque réussi à mettre fin à l’espoir de la création de deux Etats. Aujourd’hui, nous préservons les chances que cela arrivera un jour ».

Prenant totalement le contrepied de la stratégie de Binyamin Netanyahou qui avait réussi à signer des accords de paix tout en marginalisant la question « palestinienne », Meirav Michaeli, en saluant la présence des ambassadeurs des Emirats arabes et du Bahreïn les a félicités pour la signature des Accords d’Abraham, mais a rajouté elle-aussi que « le Parti travailliste ne baisse pas les bras concernant une solution politique avec les voisins plus proches »…

Estimant toutefois qu’une telle solution ne sera pas obtenue durant le gouvernement actuel, Michaeli a déclaré : « Le Parti travailliste se voit comme le garde-fou dans ce gouvernement pour éviter une dégradation de la situation et que la solution de deux Etats ne devienne irréalisable. Nous sommes les garants pour que cette solution reste possible sur le terrain, dans les esprits et dans les relations que nous avons avec nos partenaires partout dans le monde… »

Photo Avashalolm Sassoni / Flash 90