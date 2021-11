La ministre des Transports Meirav Michaeli a annoncé qu’elle s’oppose à l’aménagement du funiculaire qui doit mener au Kotel, estimant « que les inconvénient seraient supérieurs aux avantages » ! La Cour suprême soit statuer dimanche sur une série de requêtes déposées contre le projet par des organisations d’extrême gauche et « palestiniennes ».

En juin 2019, la commission des Infrastructures nationales avait entériné le projet de funiculaire considéré comme étant une « priorité nationale ». Selon le projet, ce moyen de transport devrait partir de l’ancienne gare ferroviaire et « survoler » la vallée du Hinom pour arriver au Centre Kedem en ville de David. Le funiculaire devrait permettre de transporter trois mille personnes par heure dans chaque sens. Il allégerait considérablement la circulation des véhicules privés et des autobus autour de la Vieille ville et rendrait service aux habitants comme aux touristes, aux pèlerins comme aux commerçants, sans parler de la baisse notable du taux de pollution. Cette même année, à l’appel au secours de l’organisation d’extrême gauche Emek Shaveh, l’Union européenne s’était ingérée dans les affaires intérieures israéliennes en dénonçant ce projet « qui porterait atteinte aux Arabes de Jérusalem »!

Le projet de funiculaire du Kotel est le fruit d’un long travail du ministère du Tourisme et de l’Office du Développement de Jérusalem qui avaient insisté sur ses avantages sur le plan des transports. Pourtant très portée sur l’écologie et la lutte contre les nuisances, la ministre des Transports considère soudain que le projet de funiculaire du Kotel « ne joue pas de rôle particulier sur le plan des transports » et que tant qu’elle sera ministre de ce dicastère, elle s’opposera à ce projet et favorisera celui d’un prolongement du tramway.

Michaeli n’a pas caché les soubassements idéologiques de son opposition : « Il faut étudier avec la minutie qui s’impose les dommages qu’entraîneraient ce projet sur le plan du paysage de la Vieille ville ainsi que les retombées politiques et sécuritaires de sa mise en oeuvre« .

Une nouvelle soumission a priori aux menaces musulmanes et aux pression étrangères.

Vidéo :

Photo Office du Développement de Jérusalem