Avec l’apparition au Botswana d’un nouveau variant dangereux du Corona, appelé B.1.1.529, le ministère de la Santé a décidé de décréter six pays africains comme étant « rouges » : l’Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l’Eswatini. Leurs ressortissants sont interdits d’entrée en Israël. Depuis le Botswana, le nouveau virus est entré en Afrique du Sud et a déjà contaminé des centaines de personnes. La structure génétique de ce nouveau variant inquiète les spécialistes qui demandent un débat urgent à l’OMS.

Photo Pixa