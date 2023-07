Une nouvelle roquette a été tirée ce matin (jeudi) par des terroristes depuis la Judée-Samarie sur la région du Gilboa.

Les médias palestiniens ont fait état ce matin du tir de roquettes en annonçant qu’il ciblait le village Ram On dans le Gilboa. La vidéo a été diffusée par la brigade Al Ayache apparentée au Hamas et déjà responsable de précédents tirs de roquettes. Près du lance-roquette se trouve une pancarte avec la date d’aujourd’hui et la cible de la roquette: ”Les colonies de la bordure de Djénine”.

Quelques heures plus tard, le porte-parole de Tsahal a annoncé que des débris de roquette avaient effectivement été trouvés en territoire palestinien.

Le conseil local du Gilboa a déclaré que les forces de sécurité avaient localisé un trou ressemblant à un site de lancement de roquettes, près du village Ram On, sur le territoire de l’Autorité palestinienne.

Le lancement de roquettes depuis le territoire de l’Autorité palestinienne en Judée-Samarie se multiplient ces derniers mois. A chaque fois, les roquettes n’ont pas parcouru une distance suivante pour toucher des localités juives avant de s’écraser. Dans certains cas, les forces de sécurité israéliennes ont réussi à arrêter les terroristes qui avaient procédé à ces tirs.