Le général de police à la retraite Shalom Katabi, qui fut commandant de la région de la Judée-Samarie est venu à la rescousse des habitants juifs après la lettre signée par trois généraux de réserve de Tsahal appelant « à faire cesser la violence des habitants juifs ». Il déclaré : « Cette allégation mensongère est le fait de l’Autorité Palestinienne et des organisations liées au BDS dans le but de porter atteinte aux les habitants juifs et de délégitimer l’Etat d’Israël. Il faut dénoncer avec fermeté tout acte de violence mais sur la base des statistiques de la police publiées au mois de novembre, il y a eu en tout et pour tout cinquante cas de violence en 2021 contre 100 en 2020. On ne peut donc pas parler de ‘phénomène' »

De son côté, le mouvement des « Bit’honistim », formé d’anciens officiers supérieurs de Tsahal a lui-aussi dénoncé « ces tentative d’incitation contre les habitants juifs de Judée-Samarie qui prend de l’ampleur alors que les cas de violences sont rares et en vois de régression ». Le mouvement accuse ces trois généraux de transformer des incidents épars et commis par une infime frange de population en phénomène aux implications dangereuses dans les relations avec l’Administration américaine ou dans la lutte contre le terrorisme ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90