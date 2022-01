Trois anciens généraux de Tsahal qui ont occupé le poste de commandant de la région centre ont publié une tribune dans laquelle ils appellent « à faire cesser immédiatement la violence des habitants juifs de Judée-Samarie » qui d’après eux « met en danger la sécurité d’Israël ». Il s’agit de Gad Shamni, Nitzan Alon et Avi Mizrahi.

Sur les ondes de 103FM, le député Amihaï Shikli (dissident Yamina) a réagi à cette lettre : « J’ai été choqué de lire cet article. Le thème de la ‘violence des habitants juifs’ est une campagne financée et orchestrée, comme on le voir sur le site de l’organisation B’Tzelem qui ne parle que de cela et je rappelle que 98,7% du budget de cette organisation provient de pays étrangers (…) Il est stupéfiant de voir que des gens qui ont été généraux servent aujourd’hui de pions sur l’échiquier de l’Union européenne, qui collaborent à cette campagne de calomnie antisémite qui vise à salir 500.000 habitants juifs de Judée-Samarie. D’après les statistiques sur des incidents extrêmement rares, il n’y a aucune donnée qui indique une augmentation de violence, bien au contraire ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90