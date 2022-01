Malgré les assurances du ministre Zeev Elkin, les travaux de préparation à la plantation d’arbres ont subitement cessé mercredi. Le ministre des Affaires sociales Meïr Cohen (Yesh Atid), en charge du relogement de la dispersion bédouine a annoncé être arrivé à une entente avec les responsables bédouins selon laquelle les travaux cesseront, les bulldozers du KKL quitteront les lieux et une négociation accélérée commencera pour la suite du processus de régularisation de villages bédouins non-reconnus avec l’assentiment de Zeev Elkin. Au parti Ra’am on crie victoire.

Dans l’opposition, on ne croit pas trop dans les tentatives de minimisation de certains membres de Yamin et Tikva Hadasha qui affirment qu’il ne s’agit que d’un report et on voit dans cette décision une conséquence directe des menaces du parti Ra’am (v. paragraphe suivant). Le député Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit) parle d’un « jour triste pour l’Etat juif » et accuse le gouvernement de « s’être plié face aux menaces et aux violences de la branche israélienne du Hamas ».

Le député Mazen Ghanaïm s’était mis en dissidence de la coalition

Sur fond de poursuite des travaux préparatifs, le député Mazen Ghanaïm (Ra’am) avait annoncé qu’il se mettait en dissidence de la coalition tant que ces plantations se poursuivraient. Sur sa page Facebook, il avait écrit : « Moi, Mazen Ghanaïm, enfant de Sakhnin et enfant du Moyen-Orient arabe, annonce de manière officielle et sur toutes les plateformes que depuis ce jour, je suis contre ce gouvernement. Le Néguev est ma maison, le Néguev est ma famille, le Néguev est une ligne rouge ! »

Mercredi matin, le ministre de la Construction et du Logement Zeev Elkin, également en charge du Patrimoine et de Jérusalem, avait indiqué que malgré les émeutes les plantations d’arbres du KKl se poursuivraient à l’endroit prévu. Il avait rajouté « Si nous devons perdre lors de votes à la Knesset à cause de Ra’am, alors perdons ». Le député Ayman Khatib Yassin, de Ra’am également, lui avait répondu : « Nous irons jusqu’au bout. Nous sommes venus vers cette association dans le seul but de servir les citoyens arabes et nous testons et vérifions sans cesse quels sont leurs intérêts. Le ministre Elkin peut dire ce qu’il veut, mais il ferait mieux d’envisage l’avenir proche »…

Photo illustration