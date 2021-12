La question du transport de troupes ou de matériel militaire lourd en temps de guerre ou d’opération militaire a montré toute son acuité lors de l’Opération « Gardien des Murailles » au mois de mai. Des dizaines de citoyens arabes, conducteurs de semi-trailers ou d’autobus ne se sont pas présentés au travail ou ont eu peur de le faire de crainte de réactions au sein de leur population. Le problème provient notamment du fait que Tsahal a fait appel à des compagnies privées en sous-traitance pour assurer l’acheminement des troupes ou du matériel lourd vers les zones de combat, un aspect crucial pour la rapidité de réaction face à l’ennemi et l’issue des combats.

Depuis le mois de mai, le département de Logistique et Technologie de Tsahal planche sur des solutions alternatives pour ne pas se heurter au même problème lors de conflits futurs qui ne sont qu’une question de temps. Une idée qui fait son chemin est celle de la formation de conducteurs orthodoxes. Il s’agit de jeunes ayant accompli un service militaire court (Shlav Bet) et qui seraient ensuite affectés dans des unités de réservistes avec la fonction de conducteurs d’autobus ou de camions de transports. Ce faisant, explique-t-on à Tsahal, l’effet serait double : assurer le transport de troupes et de matériel en temps de guerre et permettre une formation professionnelle à des centaines d’orthodoxes.

Le porte-parole de Tsahal précise toutefois qu’il ne s’agit que de l’une des voies envisagées pour pallier à la main d’oeuvre arabe.

