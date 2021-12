L’Onu va-t-elle contourner la décision israélienne de décréter six ONG ‘palestiniennes’ comme organisations terroristes ? La coordinatrice des affaires humanitaires de l’Onu (Ocha) Lynne E. Hastings a publié il y a quelques jours le programme d’aide pour l’année 2022. La liste contient notamment l’aide accordée aux Arabes de Judée-Samarie et de la bande de Gaza et les organisations partenaires pour répartir cette aide. Et sans grande surprise, on y trouve des ONG à la vitrine innocente que le ministre de la Défense Benny Gantz a invalidées pour leurs liens avec le Front Populaire de la Libération de la Palestine ou que l’ancien ministre Moshé Yaalon avait déclarées hors-la-loi pour les mêmes raisons.

Après la publication de cette liste, l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Edan a annoncé qu’il va saisir le secrétaire-général de l’Onu Antonio Gutteres. L’ambassadeur ne s’est pas dit surpris que l’Onu vienne ainsi en aide à des organisations liées au terrorisme ‘palestinien’ après que ce même organisme Ocha ait récemment établi un distinction immorale entre les citoyens israéliens assassinés lors d’opérations terroristes et les « colons israéliens » vivant en Judée-Samarie. Guilad Erdan rappelle qu’il avait déjà saisi le secrétaire-général de l’Onu il y a quelques semaines, avec documents en main, pour lui demander à ce que l’Onu ne travaille plus avec ces organisations liées au FPLP. Mais en vain. « Je veux exiger du secrétaire-général qu’il fasse en sorte que l’Onu ne finance pas de manière consciente des organisations terroristes déguisées en organisations humanitaires », a rajouté l’ambassadeur, mais sans grand espoir.

L’avocat Morris Hirsch, qui représente aujourd’hui la famille de Rina Shnerb hy »d, assassinée par un commando du FPLP, a confié que la famille de la jeune fille a appris avec consternation que l’Onu va continuer à financer des organisations liées à celle dont faisaient partie les assassins de leur fille. Les deux ONG mentionnées dans le tableau sont précisément celles dans lesquelles ont travaillé deux des auteurs de l’attentat : Walid Hanatche et Samer Arbid. La famille Shnerb appelle le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et l’ambassadeur d’Israël à l’Onu de dénoncer avec vigueur cette intention de l’Onu.

L’ancien ministre Israël Katz appelle quant à lui le gouvernement à déduire des montants accordés à l’Autorité Palestinienne les sommes qui seront versées par l’Onu à ces deux ONG.

