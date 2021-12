Le conseil des ministres discutera dimanche des nouvelles mesures à prendre pour contrer la propagation du variant Omicron. Le Premier ministre Naftali Benett souhaite fermer les cieux aux Israéliens vers la plupart des destinations. . Le Premier ministre semble déterminer à faire adopter cette mesure et aurait déclaré à son entourage que tout ministre qui votera contre, portera la responsabilité de l’augmentation de la contamination dans le pays. Six nouveau pays devraient être décrétés dimanche : les Etats-Unis, le Maroc, la Belgique, le Portugal, le Canada et la Turquie.

De son côté, le ministère de la Santé tente de trouver des solutions dans le pays, notamment par de nouvelles limitations de rassemblements qui seront prochainement proposés au gouvernement.

Les chiffres fournis par la Défense passive de Tsahal confirment l’augmentation lente mais régulière de la propagation : vendredi, 846 nouveaux cas quotidiens ont été recensés, le chiffre le plus élevé depuis le mois d’octobre, et le taux de transmission est désormais de 1,11.

Photo Miriam Alster / Flash 90