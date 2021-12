Des centaines de personnes se sont déplacées vendredi matin malgré le mauvais temps pour accompagner Yehouda Dimentman hy »d à sa dernière demeure. Le convoi est parti vendredi matin depuis le yishouv Shavei Shomron où habitait la victime pour faire une halte à la yeshiva de ‘Homesh avant de poursuivre vers le cimetière de Guivat Shaoul à Jérusalem où la foule a grandi pour atteindre plusieurs milliers de personnes. Plusieurs députés ont tenu à être présents à la cérémonie, parmi eux Betzalel Smotritch, Orit Struck, Sim’ha Rotman et Itamar Ben-Gvir de Hatziyonout Hadatit ainsi que Nir Barkat du Likoud.

Le Hamas félicite les auteurs de l’attentat

Dans un communiqué du Hamas, l’un de ses porte-paroles Hazzam Qassem a écrit : « Cette opération est la poursuite de la révolution menées par notre peuple palestinien sur tous les fronts. Elle montre à quel point notre vaillant peuple est fort dans la Rive occidentale et qu’il poursuivra la lutte légitime jusqu’à ce que l’occupant soit chassé de notre terre… ». Le Hamas pousse ses partisans à commettre des attentats en Judée-Samarie et à Jérusalem tout en négociant pour une trêve par l’entremise des Egyptiens et sans qu’Israël lui fasse payer le moindre prix pour son incitation et les attentats.

Les forces de sécurité sont toujours à la recherche des auteurs de l’attentat. Dans certains endroits nos soldats se heurtent à des jets de pierres et de cocktails Molotov.

Photo Famille