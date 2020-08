Après l’article élogieux du journaliste de gauche Raviv Drucker (Hadashot 13) sur l’ancien chef d’état-major Gadi Eizencot, qu’il voit en « nouveau messie » du centre-gauche, la chaîne Hadashot 12 s’est empressée de faire réaliser un sondage d’intention de votes au cas où l’ancien chef de Tsahal décidait d’entrer en politique, un scénario qui a un air de déjà-vu.

Un échantillon de 502 personnes représentatif de la population a été contacté et le résultat n’est pas tout à fait à la hauteur du journaliste qui rêve à voix haute de voir Binyamin Netanyahou battu : 37% des personnes ont répondu qu’ils ne voteraient certainement pas pour Gadi Eizencot, 25% pensent qu’ils ne voteraient pas pour lui, 12% lui donneraient peut-être leur voix et seuls 2% se sont dit sûrs qu’ils voteraient pour lui.

Raviv Drucker donc se mettre activement à la recherche d’un nouveau candidat. On ne compte plus les sondages réalisés par les grandes chaînes de télévision dès qu’un nom surgit qui pourrait mener le camp de gauche et assouvir enfin les désirs de ces médias déconnectés du peuple-reél.

Photo Flash 90