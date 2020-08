Après des sauts journaliers de plus de 2000 personnes atteintes du Covid19, le ministère de la Santé a publié le nombre de malades supplémentaires durant ces derniers 24h qui a été de 1358, soit le chiffre le plus bas de toute la semaine. Le nombre total de malades en Israël samedi soir est de 26.452 dont 157 en état « moyen » et 328 dans un état grave dont 95 placés sous assistance respiratoire. Le nombre de décès est passé à 523. Ces chiffres confirment le rapport établi récemment par une équipe de chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem quant à une stabilisation du nombre de malades en état grave, ce qui pousse à un certain optimisme prudent. Une raison de plus pour faire preuve de responsabilité sociale et nationale en respectant les consignes du ministère de la Santé.

Photo Yossi Zeliger / Flash 90