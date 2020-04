La députée Sharren Haskel (Likoud) veut (ré)compenser Hani Lifschitz, responsable du Beit Habad de Katmandou (Népal) interdite d’allumage d’un flambeau lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout au mont Herzl. Hani Lifschitz avait subi des pressions de la part du tribunal rabbinique Habad et avait dû se résigner à renoncer à l’honneur et la reconnaissance qui lui étaient accordés.

Sharren Haskel demande que la Knesset accorde un diplôme de reconnaissance à Hani Lifschitz pour tout le travail qu’elle accomplit avec son mari ‘Hezki au Népal depuis 20 ans. La jeune députée explique qu’elle a eu un jour l’occasion de passer une soirée du Séder au Beit Habad de Katmandou, avec des centaines d’autres juifs, et que ce fut pour elle « l’un des moments les plus émouvants qu’elle ait vécu de sa vie ».

Après l’interdiction faite par les rabbanim à Hani Lifschitz, Sharren Haskel oeuvre maintenant pour qu’elle soit récompensée par un autre moyen au nom de la Knesset et des citoyens d’Israël. Dans un post Facebook, elle a écrit: « Il est triste qu’à cause de politiques intérieures une femme aussi valeureuse ne soit pas récompensée comme il se doit et qu’elle n’ait pas pu présenter cette merveilleuse entreprise des Batei Habad à travers le monde… ».

Photo Flash 90