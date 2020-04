Désignée pour allumer l’un des flambeaux le soir de Yom Haatsmaout, la déléguée Habad à Katmandou Hani Lifschitz a annoncé qu’elle y renonçait suite à l’opposition au sein du mouvement. Dans un post émouvant elle a écrit: « Mes cher amis, je vous écris ces lignes du fond de mon coeur, mais la chose ne dépend pas de moi. On m’a demandé d’annuler ma participation à la cérémonie de Yom Haatsmaout et je ne veux pas attiser le feu de la polémique. J’en ai fait part avec regret à la chère ministre Miri Reguev ainsi qu’à la magnifique équipe du Centre de Hasbara. Je les ai remerciés pour le fait d’avoir vu dans le Beit Habad de Katmandou un facteur d’unité au sein de la société israélienne. Encore une fois merci à l’Etat d’Israël et à chacune et chacun d’entre vous pour les messages de félicitations et de reconnaissance que j’ai reçus du monde entier. Peut-être n’allumerai-je pas de flambeau, mais j’aurai reçu les plus beaux hommages qui puissent exister, ceux de la mission et de la solidarité! Il n’y a pas de plus grand cadeau que celui-ci. Vous m’avez réchauffé le coeur! Bonne santé à tous, avec tout mon amour – Hani Lifshitz – Katmandou« .

C’est le tribunal rabbinique du mouvement Habad qui a émis une interdiction à Hani Lifschitz de prendre part à cette cérémonie.

En 2011 déjà, les autorités rabbiniques du mouvement Habad s’étaient opposés à ce que le rav Shimon Rosenberg, grand-père maternel du jeune Moïshi Holtzberg dont les parents avaient péri dans l’attentat de Mumbaï, allume un flambeau « pour la gloire de l’Etat d’Israël », car cela était « contraire à l’esprit Habad ». Le rav Rosenberg avait alors envisagé de renoncer à cet honneur mais les rabbanim s’étaient rétractés en craignant un « Hilloul Hachem » public. Ils lui avaient alors écrit une lettre lui demandant de ne pas allumer le flambeau au nom du mouvement Habad mais en son nom personnel. Et lors de la cérémonie, le rav Rosenberg avait pris soin de ne pas prononcer le mot « Habad » et avait même modifié le protocole de son propre chef en concluant son texte par « …et pour la gloire de l’Etat d’Erets Israël »…!!!

Photo Beit Habad Katmandou