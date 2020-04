La direction et toute l’équipe de LPH souhaite ‘Hag Atsmaout Sameah’h à leur fidèles lecteurs, à la population d’Israël et aux Juifs de la Diaspora! 72 ans se sont déroulés depuis le miracle de la renaissance d’une souveraineté juive sur sa terre ancestrale! Mesurons la chance qu’a notre génération de voir s’accomplir sous ses yeux les paroles de nos prophètes d’il y a plus de 2200 ans et se concrétiser les rêves de tant de générations avant nous.

Photo Illustration